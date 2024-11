Al mare anche d’inverno: "La Riviera è un prodotto vendibile tutto l’anno"

di Giuseppe Catapano

RICCIONE

Al mare in inverno. Questa non è Ibiza, per citare un recente tormentone estivo. È la Riviera romagnola. Con Riccione in testa. L’amministrazione comunale ha messo in piedi un progetto per portare turisti tutto l’anno, dando la possibilità a stabilimenti balneari, bar e ristoranti di allargarsi con pedane e tavolini. La Perla della Riviera vuole splendere anche quando la stagione balneare è finita da un pezzo. Una tendenza diffusa, un obiettivo a cui tutti i comuni della costa stanno puntando. Intanto Riccione ha definito le regole del ‘gioco’. "Vogliamo valorizzare la città e ampliare l’offerta turistica nei mesi invernali" l’istantanea della sindaca Daniela Angelini.

Ma davvero una località balneare può essere attrattiva 365 giorni all’anno?

"Certo, è possibile. Il nostro obiettivo è proprio questo: rendere Riccione un ‘prodotto’ turistico a prescindere dalla stagione, da gennaio a dicembre. Diamo la possibilità di apprezzare il nostro mare anche nel periodo invernale, dando servizi che possano richiamare turisti".

Si cerca l’estate tutto l’anno, insomma.

"In un certo senso sì. Ma bisogna provare anche ad andare oltre: il mare d’inverno ha un grande fascino, è ciò su cui facciamo leva".

Proviamo a immaginare cosa sarebbe Riccione in inverno senza quest’iniziativa.

"È nell’interesse di tutti che la città sia viva sempre. È senza dubbio attrattiva e noi vogliamo fare in modo che lo sia ancora di più. Non obblighiamo nessuno, ma diamo una possibilità. C’è stato un confronto con gli operatori e ci è stato sollecitato quest’intervento. Già da qualche anno il mare d’inverno è una risorsa".

Risposta degli operatori alla vostra ‘chiamata’ in passato?

"Buona".

Ora cosa cambia?

"L’iniziativa permette di attrezzare gli spazi all’aperto nelle aree non disciplinate dal nuovo regolamento dei dehor. Un’opportunità per migliorare ulteriormente la proposta di accoglienza della città. Stabilimenti balneari, bar e ristoranti potranno utilizzare pedane, sedie e tavolini sul lungomare, nelle zone di arenile e al porto".

Altre località costiere dovrebbero seguirvi?

"Perché no, me lo auguro".

Parola d’ordine, destagionalizzazione.

"Proprio così".

Clima permettendo.

"Il clima negli ultimi anni ci sta aiutando, perché le temperature sono gradevoli per tutto ottobre e anche nei primi giorni di novembre. Basta guardare quanta gente c’è questo weekend nelle zone di mare della nostra Riviera: tantissima. Questo dimostra che una località di mare è davvero attrattiva anche al di fuori della stagione balneare, se offre servizi adeguati. Poi quando parliamo di destagionalizzazione c’è tanto altro".

Ci sono altre ‘forme’ di turismo da cui attingere?

"Proprio così. Ed è quello che stiamo cercando di fare. Noi puntiamo molto sul turismo sportivo, attraverso gli eventi, e sul congressuale. I numeri confermano che questa è la strada giusta".

Torniamo al mare: la Capitaneria di porto ha imposto la presenza dei marinai di salvataggio anche dopo il 22 settembre per tenere aperte le spiagge. Molti bagnini hanno preferito chiudere. Così non si rischia di mandare all’aria i propositi di destagionalizzazione?

"Una soluzione va assolutamente trovata da qui alla prossima primavera".