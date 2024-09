"Al mare sempre tanta attenzione"

Salvatore Fragliasso è arrivato a Rimini ieri. "Sono anni che vengo qui in vacanza, sono affezionato ad ogni luogo, così come alla spiaggia. Sicuramente il rapporto con i bagnini gioca a favore di questo, sembra di stare in un villaggio turistico: scendendo al mare mi conoscono, mi chiamano per nome. Però devo essere onesto, la liberalizzazione delle licenze potrebbe essere una cosa positiva per il turismo. Ad esempio potrebbe aumentare l’offerta dei servizi e i costi abbassarsi, di questo ne gioverebbero i clienti. Sicuramente si andrebbe a perdere il rapporto personale tra bagnino e cliente ma alla fine si va dove portano le tasche non il cuore".