Al mare senza più barriere in piazzale Boscovich Rimini si prepara per il futuro con il progetto Spiaggia libera tutti, rendendo l'arenile di piazzale Boscovich accessibile a tutti, comprese le persone con disabilità. I lavori, finanziati dalla Regione e dal Comune, prevedono nuove strutture e servizi per garantire un ambiente inclusivo e accogliente.