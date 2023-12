"Al mare tutto l’anno, così si può fare"

I bagnini lanciano la sfida alla destagionalizzazione e confermano con queste calde temperature le spiagge prese d’assalto dai tanti turisti a passeggio per Cattolica con la promozione turistica a pieno regime sulla scorta di festività natalizie con temperature ben oltre la media stagionale. "Nelle ultime settimane a Cattolica ci sono stati visitatori di passaggio, provenienti dalle città dell’Emilia e dell’Umbria – spiegano i bagnini della Regina – favorevolmente colpiti dall’atmosfera serena che hanno respirato, ed alcuni sono rientrati a casa con la promessa di tornare a Cattolica, in inverno, in primavera e in estate, perché le attività aperte e pronte ad offrire servizi , sapori, esperienze, sono il miglior modo di promuoversi sul campo".

Non solo i mercatini di Natale, spiagge e nuovo lungomare sono stati presi d’assalto da decine di turisti anche a dicembre. "Il primo passo dei rappresentanti dei tre gruppi di bagnini di Cattolica è stato quello di riunirsi in un’organizzazione chiamata "Le spiagge di Cattolica" – raccontano i bagnini – per dare un segnale di presenza all’amministrazione comunale e alle altre realtà imprenditoriali del territorio, ma soprattutto per promuovere iniziative volte a incentivare la presenza di turisti e presentare loro una città viva, pulsante sotto tanti aspetti, tutto l’anno ed anche in questi mesi invernali".

E poi confermano: "Vi sono numerosi turisti che stanno visitando la nostra città nel periodo di vacanza invernale e nei weekend, alla ricerca di indirizzi di hotel e di appartamenti in cui trascorrere le vacanze estive – dicono le bagnine Vanessa Tenti, Daniela Bartoli, Angela Pirani, Maddalena Dellasantina –. In questo senso abbiamo cercato di offrire loro un punto di riferimento nell’igloo di Natale allestito dal nostro gruppo in piazza Roosevelt e dove i turisti hanno trovato ad accoglierli bagnini che raccontano la realtà della spiaggia di Cattolica, con le sue innumerevoli attività di animazione. Questo punto di forza, l’accoglienza, trova riscontro nelle richieste di indicazioni e di informazioni da parte dei visitatori".

E già fervono i preparativi per le grandi fiere turistiche (Monaco, Budapest, Bruxelles), a cui anche i bagnini appunto parteciperanno per cavalcare l’onda di promozione a tutto tondo con cui gli operatori della Regina sperano di consolidare i numeri positivi che si sta portando con sé anche la stagione cosiddetta ’bassa’.