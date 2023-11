Al minimarket per rubare le lucine

Forse era alla ricerca di decorazioni per l’albero di Natale. Così ha pensato bene di rubare delle luci natalizie dagli scaffali di un minimarket di Misano. La ladra, una donna di 57 anni, ha però fatto entrare in azione il dispositivo antitaccheggio. I titolari del negozio hanno quindi cercato di fermare la donna, mentre nel frattempo è partita la chiamata ai carabinieri. Sul posto sono accorsi i miliari dell’Arma, che nel giro di poco hanno rintracciato la 57enne e l’hanno arrestata. In manette anche una 21enne originaria dell’Europa dell’est, riuscita martedì pomeriggio a mettere a segno due colpi in due distinti negozi del ’salotto’ di Riccione. La ragazza è stata però intercettata dai carabinieri non lontano da viale Milano. Addosso aveva ancora la refurtiva, per un valore di circa 120 euro. A Cattolica, invece, i carabinieri hanno arrestato un 67enne straniero, riuscito a trafugare un portafoglio dal valore di 2mila euro dalla borsa di una donna che stava facendo la spesa.