Al monastero di Billi non solo preghiere e musica. Le suore lavorano in falegnameria e vetreria

Studenti in visita al monastero delle suore Agostiniane a due passi da scuola. Il 21 febbraio scorso, noi ragazzi di 1 A siamo andati a visitare il monastero di Sant’Antonio da Padova di Pennabilli, in cima al castello dei Billi. Ad accoglierci tre monache, che ci hanno raccontato che il monastero risale al 1500 ed è stato costruito dalla famiglia Lucis che ha come stemma due lucci. Le suore, poi, ci hanno portato in chiesa e qui abbiamo parlato della vita monacale comunitaria. Abbiamo visitato la foresteria e il parlatorio, dove c’è una grata che un tempo le divideva dalle persone. Siamo entrati nella sala capitolare in cui sono presenti lo stemma Lucis, un pianoforte, tantissimi libri e un’arpa. Qui le suore studiano, leggono e discutono. Siamo passati accanto all’orto da cui si gode un panorama di Pennabilli splendido. Successivamente abbiamo avuto la fortuna di entrare nei laboratori di falegnameria e di lavorazione del vetro e abbiamo visto i loro lavori, tra cui una vetrata e oggetti in legno. Infine, abbiamo assistito alla preghiera dell’ora sesta. È stato tutto bello e significativo: ci ha arricchito emotivamente e culturalmente.

Classe I A