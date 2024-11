Al Museo della città due mostre dedicate alla Palestina

This shoe was not red di Gianluca Costantini e Dear Palestine di Roberta Micagli sono le due mostre che EducAid e Assopace Palestina hanno inaugurato ieri nella nuova ala del Museo della Città di Rimini alla presenza degli autori. Allestite con il patrocinio del Comune di Rimini in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto ‘Voci per Gaza’, possono essere visitate fino al 15 dicembre (ingresso gratuito). In esposizione oltre 100 opere realizzate tra il 2014 e il 2024 che testimoniano la grande attenzione che Costantini ha sempre dedicato alla Palestina e ai diritti negati del suo popolo. Tra le tante la raccolta Ceasefire Now creata per invocare a gran voce il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, le tavole che documentano le manifestazioni di protesta alla Columbia University di New York insieme all’impressionante galleria di ritratti di giornaliste e giornalisti palestinesi uccisi dal 7 ottobre 2023, poi Issa, le parole della resistenza non violenta, dove ha tradotto in immagini il racconto della giornalista, corrispondente di guerra, Francesca Mannocchi.

Assopace Palestina presenta invece la mostra fotografica Dear Palestine della Micagli, tratta dal volume edito dalla Casa Editrice Graffiti che racconta, come un diario di viaggio, una terra difficile, amata e contesa. Le immagini, come in un piano-sequenza cinematografico, accompagnano il visitatore immortalando il fascino millenario di Gerusalemme, l’intimità di Betlemme, Gerico, il fiume Giordano, la città di Hebron.