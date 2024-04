Al ’Neri’ torna Diop di Treviglio

Sarà la terza volta, la seconda in questa stagione, tra il Rimini e Abdoulaye Diop, l’arbitro della sezione di Treviglio designato a dirigere la gara di domenica sera al ’Neri’ contro la Vis Pesaro. Bilancio da un punto per i biancorossi che la scorsa stagione incrociarono il fischietto lombardo al ’Neri’, nei novanta minuti in cui il Rimini lasciò tutto al Gubbio (1-0). Un pareggio, invece, in questa stagione, quello nel girone d’andata (1–1, il finale) in casa del Pescara con il gol del pari biancorosso segnato, neanche a dirlo, nel primo tempo dal bomber Claudio Morra. Nessun precedente, invece, tra Diop e i biancorossi marchigiani della Vis Pesaro.

Il fischietto di Treviglio sarà sul terreno del ’Romeo Neri’ insieme agli assistenti Carmine De Vito di Napoli e Stefano Peletti della sezione di Crema. Quarto ufficiale Matteo Giudice della sezione di Frosinone.