Al nido 100 posti in più. A novembre i cantieri per tre nuove strutture

Aumentano i posti negli asili nido. Il Comune era già intervenuto per aumentare e riorganizzare i servizi nelle strutture pubbliche così da inserire un numero maggiore di bambini. L’aumento di posti maggiore lo si avrà nelle strutture convenzionate grazie a un investimento di 250mila euro che permetterà al sistema convenzionato di attivare circa 100 posti, ampliando la disponibilità per le famiglie. Di questi, circa 40 saranno implementati come servizio pubblico aggiuntivo nelle strutture convenzionate. Gli altri, già 61 da settembre 2022 ad oggi, sono stati autorizzati nelle strutture convenzionate operanti nel territorio comunale. Un’azione che ha portato a un incremento del 20% della disponibilità nell’ambito privato. A questo si aggiunge il fatto che la maggior parte dei nidi privati ha utilizzato l’overbooking consentito dalla legge rispetto ai parametri strutturali. "Un investimento forte – spiega la vicesindaca Chiara Bellini (foto) - che va nella direzione del potenziamento del servizio pubblico e del sostegno al sistema convenzionato territoriale. Più in generale,le misure comunali della gratuità e del sostegno all’accessibilità, stanno generando un impatto sul complessivo sistema di offerta locale – pubblico e convenzionato - di servizi educativi 0-3".

Nel frattempo la giunta ha approvato i progetti definitivi dei tre nuovi asili nido Pollicino a Marebello, Peter Pan a Viserba e Girotondo tra via Marecchiese e via Codazzi. I cantieri partiranno a novembre per concludersi nel novembre del 2025. Il nuovo asilo Pollicino al Parco Pertini di Marebello potrà accogliere tra 75 a 84 bambini, suddivisi in quattro sezioni. Il Girotondo sorgerà tra via Marecchiese e via Codazzi, e potrà accogliere fino a 84 bambini in quattro sezioni. Il Peter Pan a Viserba sorgerà sulle ceneri dell’attuale struttura, e garantirà anch’esso 84 posti.