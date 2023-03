Al palacongressi attesi 600 dentisti

Dopo quattro anni di assenza l’Accademia Italiana di Odontoiatria protesica, in questo weekend torna a Riccione con seicento professionisti del settore. A richiamarli è il congresso che tratterà "Il restauro dell’elemento singolo in protesi fissa: dal caso semplice alla riabilitazione estesa". L’appuntamento è per venerdì e sabato al palacongressi. Come sottolinea Davide Cortellini, socio dell’Accademia e membro del direttivo "l’Aiop è una società scientifica di eccellenza e rappresenta il migliore strumento di aggiornamento per gli odontoiatri che desiderano approfondire la ricostruzione estetica e funzionale del sorriso".