Al palacongressi un carnevale da tutto esaurito

E’ stata un successo la 26esima festa di carnevale martedì al Palacongressi. Una manifestazione promossa dai Servizi Sociali comunali in collaborazione con Centro Sociale Alta Marea e RomagnaBanca Credito Cooperativo. Dall’assessore Flaviana Grillo un grazie "a tutti coloro che hanno reso possibile un appuntamento che unisce tradizione, divertimento e senso di comunità: dal personale dei nostri uffici alle tante aziende del territorio che hanno voluto esserne partner donando beni alimentari e premi per la lotteria". Un grazie speciale allo chef Marco Rossi e ai venti ragazzi dell’Istituto Alberghiero Malatesta, "che hanno svolto servizio di accoglienza e sala, oltre ad aver curato la preparazione del buffet per gli oltre seicento partecipanti: mettendo a disposizione tempo e professionalità anche dopo l’orario scolastico", segnalano con orgoglio dalla scuola.