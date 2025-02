Al Papa la maglia numero 10 della Nazionale di San Marino

La maglia numero 10 con sulle spalle il suo nome, Francesco. E’ quella che il presidente della Federcalcio di San Marino ha donato nei giorni scorsi a Papa Francesco, grande appassionato di calcio. "Da piccolo mi piaceva il calcio – raccontò qualche anno fa in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport – ma non ero tra i più bravi, anzi ero quello che in Argentina chiamano un ‘pata dura’, letteralmente gamba dura. Per questo mi facevano sempre giocare in porta". Ed è forse per questo che il Santo Padre ha particolarmente apprezzato il dono del numero uno del calcio sammarinese che nei giorni scorsi si trovava Roma, su invito della Federcalcio italiana in occasione dell’assemble elettiva che ha visto la conferma al vertice di Gabriele Gravina. Così, Tura è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco, proprio insieme al presidente Gravina e durante quell’incontro ha consegnato a Papa Francesco la maglia della Nazionale di San Marino personalizzata.

Marco Tura, appena confermato al vertice della Federcalcio di San Marino, durante la sua visita romana ha partecipato alle elezioni federali della Figc. Proprio come nei giorni scorsi il presidente Gravina aveva assistito ai lavori dell’assemblea elettiva sammarinese. Presenti nella capitale italiana, tra gli altri, anche i presidenti di Fifa e Uefa Gianni Infantino e Aleksander Ceferin. Con questi ultimi e con Gabriele Gravina, ha avuto modo di intrattenersi e confrontarsi il presidente Tura trattando anche temi legati alle recenti elezioni federali sammarinesi. Per poi sedersi al tavolo con personaggi di spicco del calcio mondiale. Nei primi giorni di questa settimana, infatti, insieme anche agli altri presidenti Armand Duka della Federazione Albania e vicepresidente Uefa, Dejan Savićević della Federazione Montenegro e Andriy Shevchenko presidente della Federazione Ucraina, Gravina e Tura hanno fatto visita ai Musei Capitolini, prima di incontrare in Campidoglio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Durante le elezioni federali sammarinesi, insieme a Tura, è stato nominato anche il nuovo Consiglio Federale tra molte conferme e qualche novità. Consiglio ora formato da Luigi Zafferani (49 voti), Simone Grana (48 voti), Luca Albani (44 voti), Filippo Bronzetti (44 voti), Gian Luca Angelini (36 voti). Le novità rispondono ai nomi di Giacomo Simoncini (39 voti), Luca Nanni (38 voti) e Pierangelo Manzaroli (34 voti).