Al parco Briolini nuove telecamere, street tutor e un’area per l’attività sportiva all’aria aperta

È il polmone verde di San Giuliano Mare, il quartiere della ‘barafonda’: un luogo verde strategico, oggetto ora di un accordo integrato per migliorarne i servizi e la fruibilità e per la creazione di un’area per l’attività sportiva a cielo aperto. Si chiama ‘SI – curiAMO Rimini!’ l’accordo fra Comune e Regione approvato dalla giunta comunale per la riqualificazione e il miglioramento della sicurezza urbana partecipata del parco urbano Briolini. Un progetto finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione integrata nell’area del parco che prevede la riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi e degli elementi di arredo, con il potenziamento del sistema di videosorveglianza e dell’illuminazione pubblica esistenti. Nell’area è programmata la sperimentazione, in accordo con la Prefettura, della figura degli street tutor. Previsti dunque il potenziamento degli impianti di videosorveglianza e di illuminazione pubblica, la ridefinizione e piantumazione delle essenze vegetali, la riqualificazione degli elementi fisici di arredo urbano e predisposizione di uno spazio per attività sportiva all’aria aperta. L’intervento avrà un costo di 165mila euro, di cui 132mila a carico della Regione, e dovrà essere completato entro l’estate 2024.