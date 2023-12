Al parco dei Gelsi arrivano nuovi giochi per i bambini

Nuovi giochi installati in questi giorni al Parco dei Gelsi di via Francesca Da Rimini. "Il gioco è fondamentale per la crescita e deve essere accessibile a tutti – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni – in questo parco mancavano attrezzature per i più piccoli e abbiamo voluto arricchirlo. Cattolica vuole essere, ed è, una città a misura di bambini. E investiamo molto in questa direzione. Con questi nuovi giochi anche questa area verde diventerà un luogo di aggregazione e scambio tra bambine e bambini e famiglie. In questa zona vivono tantissime famiglie e adesso potranno vivere a pieno il Parco dei Gelsi, arricchito con queste attrezzature per la gioia di tutti e dei più piccoli in particolare". L’arricchimento del patrimonio ludico-ricreativo dell’area verde è frutto di un investimento di circa 12mila euro. Risorse che l’amministrazione di Cattolica ha ottenuto presentando un progetto nel 2022 con cui si è candidata al fondo della Regione Emilia Romagna e che prevede attrezzature finalizzate ad attività ludico-sportive.