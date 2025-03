Al parco dei Normanni arrivano i giochi per bambini

Al parco dei Normanni di Riccione, in viale Riace, è arrivata una nuova struttura per il divertimento e lo svago dei più piccoli. Lunedì scorso è stata completata l’installazione di una ‘palestra ludica’ che servirà all’attività motoria e allo sviluppo della motricità per i bambini. L’area in cui si trova la nuova struttura è stata dotata di un fondo antitrauma in ghiaia. Con questo intervento il Comune riccionese prosegue la riqualificazione dei parchi e dei giardini della città dove si trovano installazioni ludiche dedicate ai più picocli e alle famiglie. Seguiranno altri interventi a partire dal parco di viale Panoramica dove verrà installata una torretta con altalena, una pavimentazione antitrauma in ghiaia e un bilico. Seguirà il parco della Resistenza dove alcune attrezzature saranno rimosse per essere riposizionate in un’altra area verde. Nuove staccionate per il parco Sette Nani, per il parco di viale Panoramica e lungo viale Sicilia.