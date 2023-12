Al parco della Pace di Cattolica arriva una nuova area fitness

Un polmone verde della città. Cattolica ha una nuova area fitness per gli amanti dell’allenamento a corpo libero: si trova al parco della Pace, verso via Carpignola, ed è uno dei progetti vincitori del bilancio partecipativo. "L’attività fisica non solo è importante per la salute della persona ma può rappresentare anche un fattore aggregante della comunità – spiega l’Assessore allo Sport Federico Vaccarini – specialmente quando viene svolta all’aria aperta. Come Amministrazione comunale sosteniamo fortemente la creazione di luoghi pubblici e liberi, dislocati nei quartieri della città, per esercitare sport e movimento".

L’area fitness è composta da una struttura di acciaio di circa 10 metri per 3,5 completa di barre per trazioni, parallele, spalliera, monkey bar e anelli e da una quadrupla barra per push-up (ciascuna lunga 1,2 metri e caratterizzata da una diversa altezza), sempre di acciaio. L’area fitness al parco della Pace aveva ottenuto un punteggio di 271 alle votazioni per il bilancio partecipativo che si sono tenute lo scorso anno, arrivando terzo ed ottenendo quindi la possibilità di essere finanziato. "Un’altra proposta del bilancio partecipativo che si concretizza – continua Vaccarini – e che dimostra come la collaborazione tra cittadinanza ed Amministrazione possa essere proficua per rendere Cattolica sempre più attenta alle esigenze di tutti".

lu.pi.