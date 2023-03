Al parco Marecchia arrivano i ‘sognatori’ Il mondo del volontariato incontra la città

Tre giorni di musica, eventi, incontri e tanto altro ancora. Rimini on life è la novità del Marecchia Dream Fest che si svolgerà al parco XXV Aprile il 29 e 30 aprile e il primo giorno di maggio. Non sarà solo un modo per ricordare la Festa dei lavoratori. Sarà una festa di comunità allargata al terzo settore e al volontariato. All’interno della festa si incontreranno "tutti coloro che attraverso il loro operato giornaliero, sognano, progettano e piantano i semi per cambiare in meglio la comunità riminese", spiegano dal municipio in una nota. Il 30 aprile dalle 11 della mattina il villaggio dei ’Rimini dreamers’ nel parco ospiterà eventi e animazione. Dalle 14,30 si potrà andare alla scoperta delle performance dei buskers e dei mangiafuoco. Alle 16 partirà anche il ’Rimini dreamers on stage’ con un pomeriggio di musica, interventi e spettacoli sempre dedicati all’universo del volontariato, terzo settore e no profit. Infine un deejayset. "Un’occasione imperdibile che unisce le energie più belle della città, quelle di quelle donne e quegli uomini che tutti i giorni si danno da fare e si rimboccano le maniche per contribuire a rendere la nostra città e il nostro Paese un posto migliore dove vivere, attento alle esigenze di tutti, che non lascia indietro nessuno – dice l’assessore alla protezione sociale Kristian Gianfreda (nella foto) – Il terzo settore e il volontariato si presenteranno così ai cittadini in una veste informale, all’interno di un festival che ogni anno richiama migliaia di persone".