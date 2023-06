Al parco Pertini arrivano il padel e le telecamere

Entro luglio il Parco Pertini a Rivazzurra sarà rinnovato all’insegna della sicurezza. Nuovi arredi, più verde e illuminazione, un nuovo campo padel e due telecamere di sorveglianza in aggiunta alle due già esistenti: questo in sintesi è il progetto di riqualificazione ’Vivi il parco’ che vede in questi giorni l’inizio dei lavori. Come spiega l’amministrazione, si tratta di un “intervento atteso e finalizzato all’aumento della sicurezza, dell’accessibilità e della fruibilità” dell’area, per un investimento da 125 mila euro, per l’80% finanziato con un contributo regionale ed eseguito dalla società Anthea’. Il programma di lavori vedrà la sua conclusione definitiva e la consegna ai cittadini, entro la fine del mese di luglio.