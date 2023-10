Al Parco Pironi sbarca il pickleball lo sport di racchetta dagli Usa

E’ la grande novità in partenza al Parco Pironi di Bellaria Cagnona. Si chiama pickleball, il nuovo sport di racchetta che sta esplodendo negli Stati Uniti, dove tra le decine di milioni di nuovi appassionati ci sono i nomi di Billa Gates e Serena Williams. Il pickleball combina elementi di tennis, padel, badmington e ping pong. "A breve partiremo con lezioni – spiega il vulcanico titolare del Parco Pironi, Emanuele Gori –, corsi e tornei completamente gratuiti per far conoscere questo nuovo sport. Ci sarà a disposizione l’istruttore e maestro di padel Luca Romani, pronto a rendersi disponibile con chiunque voglia mettersi alla prova con questa magnifica novità". Le prenotazioni sono già aperte.

Il pickleball è "estremanete facile e divertente da giocare", afferma Gori, sia da ragazzini di sei o sette anni che da persone ben più mature "perché è estremamente immediato". "Siamo tra i primi in Italia – continua l’ex bagnino Emauele Gori (ma bagnini si resta per sempre, ndr) a creare questa opportunità, che conto possa diventare il nostro fiore all’occhiello. Io ci credo perché lo sport di racchetta va alla grande". Campi da pickleball sono già stati aperti a Milano e Roma, tra l’altro, e la disciplina di sta diffondendo a macchia d’olio in tutta Italia.

Tra le attività che si praticano al Parco Pironi padel (due campi), calcetto, bocce, hockey e pattinaggio a rotelle. Nonché danze e ballo con palcoscenico per l’orchestra in estate, quando il Pironi, unico centro di aggregazione della zona Cagnona, viene preso d’assalto da residenti e turisti.