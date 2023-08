Al parco Serra omaggio in musica a Franco Fattori

Una serata in musica per ricordare Franco Fattori, storico deejat dello Slego. Sono trascorsi 7 anni da quel giorno di maggio in cui Fattori se ne andò lasciando un grande vuoto tra i familiari e i tanti amici. Aveva solo 58 anni. Allo Slego era di casa. Una passione smisurata per la musica che lo aveva reso pioniere delle radio radicali oltre che apprezzato deejay. Negli ultimi anni di vita era anche diventato giornalista ed una presenza importante per Volontarimini, di cui era collaboratore. Era un appassionato di basket e pallavolo. Una persona che ha segnato la vita cittadina di un’epoca. Fattori verrà ricordato venerdì sera alle 20 al parco Serra della Cento Fiori, all’interno del parco XXV Aprile a Rimini. Sarà una bella serata di musica insieme ad Andrea Fattori, Werter Corbelli, Paolino Zlaia, La Marzia Fraternale. L’ingresso è gratuito.