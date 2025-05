Al parco Spina arriva il ’rifugio’ per le api

Entro l’estate al parco Spina arriverà anche la nuova palestra a cielo aperto, che il Comune aveva promesso alcuni mesi fa. Intanto proseguono i lavori per riqualificare uno dei parchi urbani più frequentati a Santarcangelo. Dopo i nuovi giochi, in queste ultime settimane sono stati piantumati 10 alberi da frutto, che presto saranno dotati di targa illustrativa che ne descriverà caratteristiche, ciclo di vita, semi, fiori e frutti. "Ogni anno verranno piantati altri alberti", assicura il Comune. Nei prossimi giorni al parco Spina "sarà realizzata una struttura a difesa delle api" e parallelamente "si provvederà alla semina di piante e fiori che attirano le api". "Abbiamo deciso – dice la vicesindaca Michela Mussoni (nella foto) – di intitolare lo spazio salva-api a Carlo Carlini, ’maestro delle api’ di Santarcangelo, in occasione dei 150 anni dalla nascita che ricorrono il 27 settembre". E contestualmente, sempre al parco Spina, verranno eseguiti "i lavori di livellamento del terreno e risagomatura del fosso tra il parco e la recinzione", per evitare il rischio allagamenti in caso di forti piogge. Infine "verrà sistemato l’ultimo tratto del camminamento interno che dal parco conduce all’asilo nido". I lavori si aggiuungono a quelli già ultimati nei mesi scorsi per il campo da basket e i giochi. Tra giugno e luglio "sarà poi realizzata una palestra all’aperto, dotata di un circuito per esercizi a corpo libero e di 6 macchine per l’allenamento isotonico e cardio". Altro parco, altro cantiere: prenderanno il via in questi giorni i lavori per sistemare – entro fine estate – i giochi nell’area verde tra le vie Falcone e don Giovanni Verità.