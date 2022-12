Al Pd i conti del bilancio tornano "Turisti tassati come altrove"

Al Pd i conti tornano. Il partito democratico promuove la manovra di bilancio della giunta, inclusi i due punti più contestati ovvero l’aumento della Tari nelle bollette dei riccionesi e il rialzo delle tariffe dell’imposta di soggiorno.

"Sul fronte della tariffa Tari ricordiamo che la stessa non viene definita all’interno del bilancio di previsione, ma sarà oggetto di decisione nei prossimi mesi in ambito di Agenzia Atersir sulla base del PEF, già approvato l’anno scorso per il biennio 2022-2023. L’amministrazione è impegnata su ogni azione possibile per evitare eventuali aumenti agendo anche sui contenimenti possibili riferiti alla parte di competenza comunale". Per quanto riguarda l’imposta che grava sui turisti: "La rimodulazione dell’imposta di soggiorno è tesa a reperire risorse per investimenti nell’infrastrutturazione turistica della città e la promo commercializzazione e si incarica di un riequilibrio con il prelievo medio che viene esercitato a carico dei turisti come in altre realtà analoghe. L’amministrazione comunale è impegnata a concordare gli investimenti con il sistema economico della città".

Nel complesso per i dem il bilancio di previsione, che ieri sera è passato in consiglio comunale per l’approvazione, va promosso anche per la scala di priorità introdotta. "Ci riferiamo al contrasto alla povertà, gli aiuti alle famiglie, la manutenzione e decoro della città e gli incentivi alla transizione energetica, obiettivi perseguiti con scelte di bilancio chiare e precise che partono da una visione e da una strategia attenta e condivisa".