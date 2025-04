Al Peter Pan si balla con Luciano

La Pasqua al Peter Pan si festeggia ballando con Luciano. Appuntamento domenica nel locale sulle colline di Misano, per un viaggio attraverso i ritmi inconfondibili del deejay svizzero, ospite fisso dei migliori club del mondo. L’artista è uno dei pochi in grado di mettere d’accordo tutti, grazie al suo sound. Una carriera straordinaria quella di Luciano, iniziata 20 anni fa e passata per Ibiza e i migliori festival in Europa e non solo. I party targati Peter Pan continuano venerdì 25 aprile con la serata ’90 Wonderland’ e il giorno dopo finale di stagione con ‘Vidaloca’.