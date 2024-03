Al Peter Pan torna Bob Sinclar

Sbocciano anche le discoteche con l’arrivo della primavera. Il Cocoricò riparte con Memorabilia, evento di apertura della nuova stagione, atteso questo sabato. Un format consolidato e profondamente identitario per la Piramide, nato il 4 novembre 1995 che vedrà alternarsi alla consolle i dj che hanno segnato la storia del locale. Si ballerà tutta la notte in compagnia di Cirillo, Saccoman, Ricci Jr e Principe Maurice, mentre in T-Room gli host della festa saranno Claudio Di Rocco e Federica Baby Doll. Proseguono le serate di marzo al Peter Pan tutti i venerdì a partire da questa settimana con il party Lokita, mentre il 22 sarà la volta di ‘Quelli della domenica’. Gran finale la sera del 31 marzo quando in consolle nella serata Clorophilla Easter Edition ci sarà Bob Sinclar, da decenni una delle figure più autorevoli nell’universo della musica elettronica.