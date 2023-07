Al Playhall in 250 si sfidano con i pattini

A Riccione apre il Campionato Italiano di Pattinaggio Inline Freestyle Juniores, Seniores e Master maschile e femminile. Spettacolo al Playhall fino a domenica, mentre per la disciplina del roller cross le sfide si terranno sulla pista di automodellismo Road Race di via Saluzzo 55. Il campionato italiano in corso servirà anche a selezionare i migliori atleti italiani per i prossimi campionati europei e mondiali. Ieri sono arrivati in città i 250 atleti provenienti da tutta Italia, che si sfideranno nelle specialità del Roller Cross, Speed Slalom, Classic Freestyle, Classic Freestyle Coppia, Battle, Slide, Free Jump, High Jump.