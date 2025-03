Al porto spunta la ’passeggiata sull’acqua’

Game over: lavori terminati. Restano da rimuovere solo alcune strutture di cantiere e le boe di segnalazione provvisoria all’imboccatura fluviale. Pensato come intervento di protezione del portocanale dalle burrasche – che mettono a rischio pescherecci e barche da diporto – il prolungamento del molo sul lato di Igea Marina è diventato anche un frequentatissimo luogo d’incontro. Una vera e propria ’passeggiata sull’acqua’, che da giorni residenti e non solo hanno iniziato a frequentare scattando quantità industriali di foto e selfie, pubblicati sui social.

"È possibile che l’estate prossima occorra contingentare gli accessi, magari facendo pagare il biglietto", scherza Roberto Sancisi, presidente del Circolo nautico di Bellaria Igea Marina. Che fa il punto dopo la conclusione dell’intervento da 2,4 milioni di euro che ha visto il prolungamento del molo di levante con il nuovo ’pennello’, realizzato con la posa di ben 25mila tonnellate di massi ciclopici. La base della nuova scogliera è piramidale, larga una trentina di metri sulla punta esterna, circa 25 verso la riva. Con sopra la nuova ’passeggiata sull’acqua’.

"Era stato proprio il Circolo nautico negli anni scorsi a lanciare l’idea del prolungamento del molo – continua Sancisi – per mettere in sicurezza le barche. Alla nostra lettera, che presentammo al Comune, si unì quella della cooperativa dei pescatori. Mentre in passato ci si è fermati a una fontanella con zampilli, con la nuova amministrazione le cose si sono mosse, e l’intervento è finalmente partito. E vogliamo ringraziare l’amministrazione per l’attenzione e la disponibilità dimostrata. Da quanto è stato verificato in occasione di alcune burrasche, anche con vento e mare di bora, la tenuta sembra molto buona. Le barche ormeggiate in porto non hanno registrato particolari problemi, come accadeva invece in passato. Diversi nostri soci hanno tenuto proprio per questo le barche in acqua anche nei mesi invernali".

Resterà da tenere monitorata la situazione nei pressi della nuova scogliera, in caso di accumuli di limi. Che, in caso, andranno prontamente rimossi. "Anche la realizzazione del nuovo catamarano del Circolo – prosegue Sancisi – servirà a mantenere in sicurezza l’alveo fluviale a mare del ponte sulla via Ravenna, sia rimuovendo tronchi e rami portati a valle dalle fiumane, che posizionando i ’corpi morti’ di ormeggio per le barche. Ma sarà anche disponibile per altre necessità, a servizio della comunità".

Mario Gradara