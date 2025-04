Al posto dell’Azzurra arriva un ristorante di poke

Un nuovo locale dedicato alla poke apre i battenti a Marina Centro, sul lungomare Tintori all’altezza del bagno 18. Al posto dello storico ristorante "Azzurra" arriva Poke Baan, progetto imprenditoriale avviato da due giovani riminesi: Luca Broccoli, di Santarcangelo, e Massimiliano Pasi, di Bellaria.

Si tratta del quarto punto vendita della catena, nata nel 2019 con una prima sede a Bellaria, seguita dalle aperture a Santarcangelo e Rimini (zona Marecchiese). A differenza dei precedenti, focalizzati principalmente sul delivery, quello di Marina Centro sarà il primo locale con servizio al tavolo e 60 coperti, pensato per accogliere clienti anche in estate, a pochi passi dalla spiaggia. L’idea della poke – ciotole a base di riso, pesce, verdure e altri ingredienti da combinare a piacere – affonda le radici nelle tradizioni hawaiane ma negli ultimi anni si è diffusa in tutto il mondo, diventando particolarmente apprezzata dal pubblico giovane. La proposta di Poke Baan si distingue per un’ampia varietà di combinazioni e per l’attenzione alla qualità degli ingredienti. I prezzi vanno dagli 11 euro per una ciotola media ai 15 per una grande.

Broccoli, ex dipendente della Fortech (azienda specializzata in servizi per stazioni di servizio), ha deciso di cambiare vita e investire nell’imprenditoria: "La poke non è una novità assoluta, ma spesso è proposta in modo poco curato. Il nostro obiettivo è offrire qualcosa di semplice ma fatto bene". Il locale, che sarà plastic free e con opzioni vegane, offrirà anche servizio di consegna a domicilio tramite Glovo e Just Eat, con la possibilità di ricevere i piatti anche direttamente sotto l’ombrellone. L’apertura è prevista per metà aprile, mentre l’orario definitivo sarà dalle 11 alle 23, tutti i giorni a partire da maggio. L’azienda conta già una ventina di dipendenti e ne sta cercando altri.