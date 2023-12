Al ’Relevè’, inaugura il locale a metà tra bistrot e scuola di danza

Un nuovo locale apre a Santarcangelo. Stasera alle 21 in via Portici Torlonia, inaugura il bistrot della danza Relevé, sulle ‘ceneri’ di una storica officina del ferro. Il progetto è curato da due gestori di locali molto conosciuti in città: Roberto Giacomini e Alessandro Tani. Un progetto unico, alle spalle di piazza Marini, e che allarga la visione del centro. L’idea prende ispirazione da Santarcangelo dei Teatri, famoso in tutto il mondo per i suoi spettacoli internazionali incentrati sulla danza contemporanea. L’officina è stata divisa in due parti: una dedicata al bistrot e una rivolta a una nuova scuola di danza. Con giardino d’inverno e una veranda estiva, dalle ore 16 si entra in una sala da tè, poi dalle 18 si possono fare aperitivi, fino a cena e dopocena. Domenica il locale rimane aperto anche a pranzo, con pranzo tradizionale e brunch. Tra le mura del nuovo locale si racconterà anche la storia della città prima e dopo la guerra, tra personaggi celebri, poeti, pittori, poeti, da un’idea di Tiziano Corbelli: "All’ombra della sala Eden tra una proiezione di Gary Cooper e Greta Garbo, nasceva il primo influsso culturale di Santarcangelo".