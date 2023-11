Al Rio Grande aumentano i campi da padel

Bellaria Igea Marina sempre più città del padel, ma anche del pickleball. Strutture sportive che sono anche servizi sempre più utilizzati dai turisti. Epicentro il Rio Padel di Igea Marina (all’ex Rio Grande), dove la coppia Biserni-Caminati nella tappa del campionato autunnale ha battuto in finale Lualdi-Garattoni. Nuova gestione inaugurata la scorso aprile, e progetti ambiziosi: il Rio Padel è gestito da Luca Volonghi e Andrea Brugnettini. Ai tre campi già presenti, la coppia ne ha aggiunti altri cinque creando così uno dei circoli dell’intera Romagna con maggior potenza di fuoco. "Abbiamo ottenuto il via libera al progetto per la realizzazione di una tensostruttura in legno lamellare – spiega Volonghi – con altri cinque campi di altissima qualità per arrivare ad otto campi e poter programmare un’attività a 360 gradi con tornei, allenamenti per una possibile squadra, corsi di ogni tipo".

A Bellaria la giunta ha autorizzato la realizzazione di altri campi da padel anche nel polo sportivo dello Stadio Nanni. E al Parco Pironi, zona Cagnona, il titolare Emanuele Gori ha convertito parte dei campi da padel al pickleball.