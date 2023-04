Al ristorante servono aiuto cuoco e cameriere

Si stanno cercando due collaboratori per un ristorante di Santarcangelo. La prima figura dovrà lavorare in cucina con mansioni di aiuto cuocoa e tuttofare, pertanto si prevede la collaborazione nella preparazione delle varie portate come supporto al cuoco e anche l’attività di riassetto della cucina a fine servizio. Si richiede esperienza lavorativa nella mansione, il possesso della patente B e di automobile. Per la sala viene inoltre richiesto un cameriere o una cameriera per le mansioni inerenti la professione. Per ambedue le figure il contratto sarà a tempo determinato e con orario parziale: venerdì e sabato solo turno serale, domenica doppio turno, giorno di chiusura lunedì. Per candidarsi, entrare con Spid o Cie sul portale regionale ‘Lavoro per te’, poi cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse.