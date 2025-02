Al Teatro Astra domenica sbarca il Mago per Svago

Gli spettacoli per bambini e famiglie fanno il pieno a Bellaria Igea Marina, dove sono iniziate le matinée per le scuole, a cura di Alex Gabellini e Approdi srl. Il programma per ragazzi e famiglie prosegue anche con gli spettacoli domenicali al Cinema Teatro Astra dove domenica 16 febbraio (ore 17) arriva Mago per svago spettacolo di giocoleria e clowneria della compagnia L’abile teatro. Concepito come uno spettacolo muto, Mago per svago è tutt’altro che silenzioso. Mago per Svago si rivela al pubblico grazie alla sua colonna sonora. Un ritmo trascinante che nei suoi accenti racchiude i momenti più significativi della storia. Racconta di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto, racconta di un assistente e del suo desiderio di conquistare la scena. La classica magia come la conosciamo, viene così riproposta in una forma inedita: una parodia di sé stessa.