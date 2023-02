’Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi. Parole e musica per Paolo Villaggio’. L’omaggio al ragioniere più sventurato d’Italia è di Anna Mazzamauro, la signorina Silvani, la collega vamp ed eterna fiamma del timido Fantozzi, che venerdì alle 21 porterà in scena lo spettacolo al Teatro Astra. Una produzione Nicola Canonico per la Good Mood. Un viaggio nella comicità surreale del personaggio, apparso per la prima volta in tv nella trasmissione Quelli che il calcio, alla corte di Renzo Arbore, nel 1968.