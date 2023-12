Al Teatro Astra tornano i racconti per grandi e bambini

Al Cinema Teatro Astra tornano pomeriggi dedicati alle famiglie: storie magiche per grandi e piccini a cura di Approdi sotto la direzione artistica di Alex Gabellini, dal 17 dicembre al 17 marzo. "Una proposta completa – spiegano gli organizzatori –con i migliori artisti nazionali che sarà apprezzata in egual modo sia dai bambini che dagli adulti". Quattro le proposte che abbracciano diversi generi, dalla narrazione per attrici e pupazzi al Teatro di figura, dall’acrobatica e giocoleria alle suggestioni del ventriloquismo e magia fino alla narrazione musicale. Il viaggio nel mondo dei ragazzi inizia domenica 17 dicembre con la compagnia Progetto GG in Valentina vuole, una favola di frulli di vento e di libertà di desideri e sogni, vizi, capricci e regole. E del coraggio che i piccoli e i loro grandi devono avere per poter crescere.