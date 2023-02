Al teatro Corte è tempo di commedia piccante

Di scena, domani alle 21.15, sul palco del teatro Corte di Coriano, una commedia cha ha già fatto ridere migliaia di spettatori: ’Orgasmo e Pregiudizio’ con Fiona Bettanini e Diego Ruiz. Se siete curiosi di spiare questa coppia di amici che si ritrova a dover condividere il letto di un motel, non mancate a questo appuntamento con la prosa comica che vede i due attori impegnati ad affrontare o le loro più intime paure, le reciproche curiosità, le debolezze mai ammesse e riusciranno a confessarsi segreti e tabù mai pronunciati prima. Il tutto, ridendo delle proprie debolezze. Tante le domande che si fanno i due protagonisti nella stanza di un Motel su un grande letto matrimoniale, lenzuola rosse e un’atmosfera piacevolmente piccante. La piece teatrale, scritta da Fiona Bettanini e Diego Ruiz con la regia di Pino Ammendola e Nicola Pistoia, è un’opera che vanta oltre venti anni di incredibili successi facendo il giro d’Italia e varcando i confini nazionali, che con una comicità esilarante, indaga nella sessualità e nei tabù. Fiona Bettanini, stella di ’Orgasmo e Pregiudizio’ racconta come è nata l’idea: "Nel 1998, io e Diego Ruiz che lavoravano insieme già da anni, abbiamo visto che c’erano tanti monologhi sul tema ma che mancava uno spettacolo di coppia dove venissero confessate tante verità e tanti desideri comuni a ognuno di noi. La chiave è stata far sì che i due protagonisti non fossero amanti, ne coniugi o fidanzati, ma semplicemente amici".

r.c.