Al teatro degli Atti un Attico con vista jazz

Il teatro degli Atti diventa un salotto artistico con l’Attico club. Si alza oggi il sipario sul progetto che trasforma lo spazio in una residenza culturale, un vero e proprio teatro arredato da attori e musicisti. Un luogo da abitare che questo pomeriggio alle 18 apre le sue porte con il ’Welcome party’ insieme a tutti gli artisti coinvolti nel progetto, con dj set e open mic. Per l’occasione si inaugurerà anche lo spazio che ogni giorno alle 18, fino al 23, trasformerà il teatro in un bar per viverlo appieno in ogni momento. Domani, sempre alle 18, i motori iniziano a scaldarsi con il laboratorio Circlesinging a cura di Francesco Nasone e Sara Jane Ghiotti e a seguire Circlesong Marathon. Un appuntamento che celebra la gioia di fare musica usando il solo strumento che si ha in dotazione dalla nascita: la voce; portando a galla il proprio mondo interiore.

Con ’Una stanza per tutte’ la musica sarà la protagonista della serata di venerdì (dalle 19). Si parte con ’Rocket girls. Storie di ragazze che hanno alzato la voce’, una conversazione con Laura Gramuglia in dialogo con Sara Jane Ghiotti e con le musiche di Elisa Genghini. A seguire la stessa Genghini presenterà il suo nuovo album ’La pazza nella soffitta’. Al termine il dj set ’Rocket on vinyl’ di Laura Gramuglia. Sabato 14 alle 21, il weekend inizia con il concerto spettacolo ’Tra le viole’, a cura di Risuona Rimini. Un modo per riflettere, attraverso lo sguardo adolescenziale, sulla dipendenza affettiva che porta all’annullamento di sé. Il fine settimana del teatro degli Atti si chiude con il concerto ’Lasa andè’ (alle 17), a cura di Annalisa Teodorani e Chiara Raggi. Le due artiste indagheranno l’arte di lasciare andare tra parole e musica.

Federico Tommasini