Al teatro Galli le sonorità del Grande Nord con Jarvi e la Baltic Symphonic Orchestra

Alla musica del Grande Nord è dedicato il concerto della Baltic Symphonic Orchestra e del direttore Kristjan Jarvi stasera – alle 21 – per il terzo appuntamento del ciclo dei concerti sinfonici della 74esima Sagra Musicale Malatestiana.

Midnight Sun è il titolo del programma che si rivela come un viaggio musicale intorno alla suite dell’Uccello di fuoco di Igor Stravinskij. "L’intero concerto – spiega il direttore e compositore originario dell’Estonia – non prevede pause tra un brano e l’altro né intervallo. Prevista un’esecuzione, di circa novanta minuti, in cui i brani risulteranno intrecciati tra loro ed eseguiti in un’unica organica partitura".

Assieme a Stravinskij ecco dunque composizioni di Arvo Part Kristjan Jarvi, Liis Jurgens, Maria Mutso, Arvo Part, Jean Sibelius e Georgs Pelecis, Zuzanna Wassiewicz. La Baltic Sea Philharmonic porta l’esperienza del concerto orchestrale in una nuova dimensione. Ogni performance è un viaggio di scoperta musicale, poiché i musicisti eseguono l’intero programma a memoria, creando un viaggio artistico unico nel suo genere.

Biglietteria: teatro Galli, telefono 0541 793811, [email protected]. Informazioni: www.sagramusicalemalatestiana.it.