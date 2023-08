Al Teatro Galli si sogna con Gabriele Lavia

Gabriele Lavia torna a calcare il palco del Teatro Galli. L’attore e regista questa sera sarà protagonista di uno degli eventi proposti dal Meeting: al Galli porterà in scena Il sogno di un uomo ridicolo tratto dal racconto omonimo di Fedor Dostoevskij. Una riflessione profonda e appassionata sulla condizione dell’essere umano e su un mondo che pare essere condannato alla sofferenza. Un uomo, deriso da tutti e da sempre estraneo alla società, è deciso a suicidarsi. Siede sulla poltrona a fianco della scrivania, apre il cassetto ed estrae la pistola. Ma, improvvisamente, si addormenta e inizia a sognare la propria vita oltre la morte, in un pianeta del tutto simile alla Terra, abitato da splendidi esseri non ancora corrotti "dalla prima caduta, dal primo peccato". "Ho scelto di mettere in scena questo spettacolo – spiega lo stesso Lavia – per riaffermare con forza come indifferenza, corruzione e degenerazione non possano essere le condizioni di vita della nostra società..". L’appuntamento con Lavia è stasera al Teatro Galli, sipario alle 21,30.