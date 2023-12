Al teatro Malatesta i segreti della dieta sulle note di Chopin

Domani (alle 21) al teatro Malatesta a Montefiore un nuovo appuntamento con la rassegna ’Note e racconti’. Protagoniste della serata la nutrizionista Andreina Olivieri e la pianista Josephine Gajtani. Biologa nutrizionista, esperta di alimentazione al femminile e di salute dell’intestino, la Olivieri presenterà il suo ultimo libro, edito da Red Edizioni, "I menù salvatempo della tua nutrizionista". Con lei a teatro ci sarà anche la musicista Josephine Gajtani. Ha iniziato i primi studi di pianoforte all’età di 7 anni per poi continuare al conservatorio ’Rossini’ di Pesaro. Domani nel corso della serata eseguirà brani tratti dal repertorio di Chopin. A Natale uscirà il suo primo singolo "Chopin and Me".