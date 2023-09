Al Tiberio il sapore della felicità

Al Cinema Tiberio il film ‘Il sapore della felicità’ con Gérard Depardieu. Da giovedì a domenica con proiezioni alle 21, e sabato anche alle 17, la versione originale francese con sottotitoli in italiano. E’ la storia di Gabriel Cravin, uno chef pluristellato che ha però perso il gusto per la vita. In seguito a un attacco cardiaco, che richiede una complessa operazione, cambia la sua visione del mondo.