Al Tiberio una pellicola indiana

Al Cinema Tiberio di Rimini da domani a domenica 5 novembre (proiezioni giovedì 2 alle ore 17 ed ore 21, venerdì 3 nessuno spettacolo, sabato 4 alle ore 17, 19 e 21, domenica 5 alle ore 19.15 e 21.15, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5) è in programma, in prima visione, il film Last Film Show di Pan Nalin, film scelto dall’India per partecipare alle candidature Premi Oscar 2023. Samay è un bambino di nove anni che vive in un remoto villaggio dell’India. Aiuta il padre che ha un chiosco che vende il tè nei pressi di una stazione ferroviaria e passa gran parte delle sue giornate a raccogliere oggetti sulle rotaie della ferrovia. Un giorno va con la famiglia al cinema e ne resta folgorato.

Da quel momento trova ogni pretesto per non andare a scuola, prendere il treno e raggiungere la sala. Quando viene scoperto senza biglietto e buttato fuori dal cinema, trova un accordo con il proiezionista; Samay potrà guardare i film gratis in cabina di proiezione in cambio dei buonissimi piatti cucinati dalla madre.