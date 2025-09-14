Al tramonto la comunità si raccoglie. Messa sulla sabbia per dire grazie. Fede e musica uniscono i cuori

I piedi affondati nella sabbia ancora tiepida, il vento di settembre che sa già d’autunno e il cielo del tramonto: così, ieri sera, Rimini ha scelto di dire "grazie". Ai bagni 35/36/37, dove di solito si ascolta il fruscio delle onde tra gli ombrelloni chiusi, la riva è diventata una chiesa a cielo aperto. Tante persone, fedeli e turisti, seduti sui lettini con i piedi nudi sulla sabbia, hanno partecipato alla Messa per la pace presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi.

"Ringraziamo il Signore per un’estate vissuta con tanta fede e impegno per il bene comune", ha detto il vescovo, ricordando il lavoro degli operatori turistici e di tutti coloro che hanno reso speciale la stagione.

Il clima era quello del ringraziamento autentico: per il Meeting di Rimini che ha portato cultura e dialogo, per i viaggi missionari che hanno unito mari e continenti, per le cene di solidarietà con malati e poveri che hanno trasformato tavolate in abbracci, per i concerti che hanno parlato di pace, per ogni gesto silenzioso verso i migranti. Non è mancato un pensiero al sindaco e a chi, dietro le quinte, lavora ogni giorno per il bene comune.

Quando le parole della liturgia si sono mescolate al rumore delle onde, si è percepita un’armonia rara: Rimini non stava solo chiudendo una stagione turistica, ma aprendo un nuovo tempo fatto di memoria e speranza. Al termine, tra degustazioni di prodotti locali e musica dal vivo, la festa è continuata in un clima familiare. Sulla riva, il mare continuava a battere la spiaggia, discreto testimone di una comunità che, stagione dopo stagione, resta unita.

a. b.