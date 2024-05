Al via i lavori alla rete fognaria

Riprendono domani i lavori per gli allacci idrici su viale Emilia Romagna a Cattolica. Gli ultimi per la riqualificazione della rete fognaria. Si dreneranno tutte le acque provenienti dalla zona Torconca, via Oriolo ed Emilia-Romagna per scaricarle direttamente nel torrente Ventena, alleggerendo il collettore di via Toscana, nel quale recapiteranno solo le reti delle vie Umbria, Lombardia e Sicilia. "Al momento si sta procedendo con la seconda fase della riqualificazione che prevede esclusivamente i lavori su via Emilia Romagna nel tratto compreso fra via Sardegna e Toscana – spiega l’amministrazione –. Da lunedì si procederà con la realizzazione degli allacci alle utenze private e la sostituzione della rete idrica. I lavori di collegamento delle reti in prossimità della rotonda con via Toscana e via Oriolo inizieranno al termine delle lezioni scolastiche".