Al via i lavori conclusivi nelle vie delle Regioni. Si completa la riqualificazione da 500mila euro

Due nuovi interventi nelle vie delle Regioni. Il Comune di Cattolica inizierà domani con l’asfaltatura finale di via Sicilia e a seguire via Umbria e Toscana completando così il progetto da circa 500 mila euro messo in campo dall’amministrazione comunale; lo stesso giorno Hera inizierà i lavori per completare la riqualificazione della rete fognaria dell’area oggetto dell’intervento. Le lavorazioni previste da parte di Hera andranno a incidere su via Emilia-Romagna che da lunedì alle 7.30 fino a fine lavori sarà chiusa nel tratto compreso tra via Toscana e via Sardegna in direzione Gabicce Mare.

"Questi interventi – spiegano gli uffici tecnici comunali – erano in attesa da qualche settimana ma a causa delle temperature rigide sono stati sospesi. Le previsioni ci dicono che le temperature supereranno i sette gradi la settimana prossima e quindi si è aperta una finestra per completare i lavori". Il Comune di Cattolica ha investito circa 500 mila euro in questo quartiere, ai quali si devono aggiungere i fondi messi a disposizione da Hera che superano il milione di euro. Ora nelle vie delle Regioni partiranno i lavori conclusivi.