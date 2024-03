Al via i lavori per completare la pista ciclabile di San Vito

Partiti i lavori di completamento della pista ciclabile di San Vito, che collegherà il tratto già esistente in direzione capoluogo al centro della frazione. Il cantiere fa tappa tra le vie Brodolini e don Sturzo, ma non prevede modifiche alla viabilità, se non occasionali restringimenti della sede stradale. "I lavori per la nuova ciclabile di San Vito saranno realizzati in più stralci – spiega l’assessore Filippo Sacchetti – compatibilmente con l’esigenza di verificare la stabilità dei pini presenti lungo la via. Incontreremo la cittadinanza per un sopralluogo pubblico al cantiere sabato 23 marzo". La pista avrà una lunghezza complessiva di circa un chilometro, con un primo tratto di 550 metri sul lato del fiume Uso, a partire dalla fine del percorso esistente che collega la frazione con il centro. Il percorso sarà in calcestruzzo drenante per consentire all’acqua di raggiungere le radici degli alberi presenti lungo il percorso. Dopo l’attraversamento ciclo-pedonale all’altezza di via del Rovo, la pista proseguirà – con un secondo tratto di circa 400 metri in asfalto – sul lato opposto fino a via don Sturzo. Oltre a raggiungere l’attraversamento di fronte alle scuole e piazza Fratelli Rosselli, il percorso continuerà per altri 150 metri per raggiungere l’area verde.