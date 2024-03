Al via i lavori per le mura ’federiciane’

Nuova vita per le antiche mura ’federiciane’. Dopo il recupero e la valorizzazione di Porta Galliana, ha preso il via da ieri mattina l’intervento di restauro per le mura ’federiciane’ nel tratto che va da via Bastioni Settentrionali a corso Giovanni XXIII. Il cantiere, concordato e approvato dalla Soprintendenza, "mira al recupero e al consolidamento delle mura attraverso il criterio del ’minimo intervento’ – spiegano da Palazzo Garampi in una nota – evitando cioè lavorazioni dove non ne sussista la stretta necessità". Le opere previste assicureranno la conservazione del monumento e la sua valorizzazione "attraverso il ritrovato senso di unitarietà", consentendo al tempo stesso "una lettura delle varie fasi storiche e delle modifiche apportate nel tempo sulle mura". I lavori partiti ieri termineranno entro quattro mesi, e sono stati preceduti "dall’accurata analisi stratigrafica muraria, a opera di esperti specializzati". L’intervento servirà a consolidare laterizi e pietre che presentano superfici fragili e fratturate. Il costo dei lavori ammonta a 200mila euro.

Nel frattempo si sono concluse le operazioni di rilievo preliminare che saranno alla base del progetto di pulitura, manutenzione e restauro del complesso della cinta muraria storica del centro, presto anch’essa oggetto di un articolato intervento di pulitura. I rilievi, realizzati anche con droni, hanno interessato via Circonvallazione meridionale, nel tratto dalla rotonda di via Valturio fino all’altezza del parco Cervi, oltre alla porzione di mura in corrispondenza dell’anfiteatro romano. Ad aprile il Comune presenterà alla Soprintendenza il progetto per la pulizia e la nuova illuminazione del ponte di Tiberio. Infine, sempre il mese prossimo, partirà il restauro del Tempietto di Sant’Antonio, finanziato con l’art bonus dall’imprenditore Bonfiglio Mariotti.