Al via il recupero del peschereccio affondato nel porto canale

Partiranno il 3 marzo le operazioni di recupero del peschereccio MP GENIUS RM4075, affondato il 2 settembre 2024 nel porto canale di Rimini. L’intervento sarà eseguito dalla Nautic Srl di Forlì, azienda specializzata nel recupero di relitti, su incarico dell’armatore che si farà carico dei costi. Il relitto, sommerso da mesi nella zona di via Destra del Porto, aveva già richiesto azioni urgenti per contenere l’inquinamento grazie alla Capitaneria di Porto, al Comune e a una ditta specializzata, che aveva installato barriere e panne assorbenti per limitare la dispersione di carburante.

La procedura amministrativa è stata curata dalla Cooperativa Lavoratori del Mare A R.L.. “Il recupero del relitto – spiega l’assessora all’ambiente Anna Montini – è essenziale per l’ambiente, il decoro e l’economia della nostra città. Il Comune è impegnato a garantire il rispetto degli impegni presi per restituire il porto alla sua piena funzionalità.”