Al via il referendum tra i datori di lavoro per l’approvazione del contratto collettivo del settore servizi. Anis e Osla, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese del settore, invitano tutti i datori di lavoro (iscritti e non) a partecipare alla consultazione referendaria per approvare l’accordo firmato il 19 settembre. Le votazioni si svolgeranno giovedì 16 novembre dalle 15 alle 18.30, martedì 21 novembre dalle 8.30 alle 18.30, mercoledì 22 novembre dalle 8.30 alle 12.30. Si potrà votare alla sala Montelupo a Domagnano. "Questo contratto di lavoro – sottolineano le associazioni di categoria – attendeva il suo rinnovo da cinque anni e riguarda 741 datori di lavoro che occupano 2.621 lavoratori. Complessivamente l’aumento delle retribuzioni ammonta al 6% e copre l’arco temporale 2018-2024".