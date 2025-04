Al via la selezione per il Forum della Gioventù

Bella opportunità per i giovani sammarinesi. La presidenza in esercizio finlandese dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) organizzerà, dal 29 al 30 luglio a Helsinki, in Finlandia, un Forum della Gioventù con l’obiettivo di riunire giovani da tutti gli Stati partecipanti dell’Organizzazione per discutere su come rafforzare ulteriormente il lavoro dell’Osce nel quadro dell’Agenda ‘Youth, Peace and Security’. I giovani selezionati avranno la possibilità di partecipare a dibattiti e gruppi di lavoro e dovranno fornire raccomandazioni in base alle proprie aree di competenza. Il 31 luglio, inoltre, avranno l’opportunità di partecipare alla Conferenza Helsinki+50. Ogni Stato è invitato a nominare 2 giovani, di entrambi i sessi, dell’età fra i 18 e i 29 anni e solo uno verrà selezionato. Il Dipartimento Affari Esteri provvederà a coprire le spese di viaggio e alloggio al selezionato. Ci si può candidare fino al 25 aprile alle 12. Info: info@esteri.sm, 0549-882337.