Al via le prenotazioni per i frontalieri

Partono le prenotazioni per il servizio della dichiarazione dei redditi per i lavoratori frontalieri e le pratiche Imu, offerto anche direttamente nella sede della Csdl, dove sarà presente personale del Caaf-Cgil. Il servizio sarà attivo per otto giovedì: 29 maggio, 5 giugno, 12 giugno, 26 giugno, 3 luglio, 10 luglio, 17 luglio, 24 luglio. Gli appuntamenti si susseguono a partire dalle 11, l’ultimo sarà alle 17.20. "Poiché oltre al servizio di dichiarazione dei redditi viene offerto quello per le pratiche Imu – spiegano dal sindacato – i cui pagamenti hanno scadenza a metà giugno, per i primi tre giovedì (29 maggio, 5 e 12 giugno), verrà data la precedenza a chi deve fare questa pratica, o da sola, o insieme alla stessa dichiarazione dei redditi". Le prenotazioni vengono raccolte direttamente dalla Csdl: 0549-962004/ 07, 0549-962040/44, oppure 0549-962070.