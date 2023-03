Al via nuovo cantiere alla scuola ’Saffi’

Partiranno dopo Pasqua, a Santarcangelo, i lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico della palazzina B nella scuola media Saffi. Come quello già avviato sulla palazzina A – che si concluderà nel corso dell’estate – l’intervento prevede la realizzazione di una struttura esterna in acciaio e calcestruzzo, formata da un’intelaiatura di travi e controventi metallici e da elementi in cemento armato, mentre internamente verranno realizzate tre strutture reticolari ai vari livelli dei sottotetti. Anche in questo caso i lavori verranno effettuati a stralci, per limitare i disagi. A fine aprile la ditta incaricata inizierà realizzando nuove fondazioni, micropali e pareti in cemento armato: le attività più rumorose saranno al pomeriggio. Oltre un milione il costo dei lavori, in parte finanziati dal Pnrr.